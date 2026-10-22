Французский парламент внес расходы на переезд нынешнего президента Эмманюэля Макрона в проект бюджета страны на 2027 год.

Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, в бюджет заложили порядка €2,3 млн на помощь с переездом, аренду жилья, коммунальные платежи и расходы на охрану. Отмечается, что сам Макрон, судя по всему, еще не нашел новое место работы, а Елисейский дворец назвал отложенную сумму превентивной мерой, основанной на «опыте предыдущих президентов».

Во Франции бывшие президенты получают ряд пожизненных льгот после ухода с должности, в том числе пенсию, офис, личного водителя, охрану и несколько сотрудников.