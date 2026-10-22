Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о скором представлении проекта новой Конституции для общественного обсуждения и последующей передачи в парламент.

По его словам, принятие нового основного закона и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном являются принципиальными задачами правительства и его личной политической миссией.

«А кто сказал, что такой сценарий исключён? Я дал обещание гражданам Республики Армения внести поправки в Конституцию, подписать и ратифицировать мирное соглашение. Я верю, что если народ хочет увидеть исполнение этого обещания, мы должны выполнить его вместе с народом», — заявил премьер.

Пашинян также не исключил проведения досрочных парламентских выборов, если властям не удастся убедить оппозицию поддержать необходимые изменения.