Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале конфликта с Россией ему предлагали капитулировать и передать власть на фоне окружения Киева российскими войсками.

По словам украинского лидера, в тот период город оказался отрезан от поставок продовольствия и воды.

«Они перекрыли нам поставки еды, воды — вообще всё. Они ожидали, что люди сбегут, в том числе и я. Ко мне приходили люди и говорили: «Киев отрезан, Киев окружён, русские предлагают вам передать полномочия. Киев должен капитулировать»», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что отверг подобные предложения.