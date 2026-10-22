Рейтинг Марин Ле Пен вырос на четыре процентных пункта после беспорядков во Франции 17 октября, сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса.

В конце сентября главу правой партии «Национальное объединение» поддерживали 32% опрошенных, а в исследовании, проведенном после беспорядков, ее рейтинг достиг 36%, отмечает таблоид.

По данным издания, Ле Пен использовала тему беспорядков в предвыборной риторике и 18 октября обратилась к французам, продемонстрировав «подчеркнуто президентский образ».

Bild отмечает, что в гипотетическом втором туре президентских выборов Ле Пен опередила бы каждого из пяти возможных соперников. Против Эдуара Филиппа она набрала бы 56%, Рафаэля Глюксмана – 57%, Габриэля Атталя – 58%, бывшего президента Франсуа Олланда – 59%, а Жан-Люка Меланшона – 68%, говорится в публикации.