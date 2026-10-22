Стипендиат Государственной программы обучения за рубежом Нурана Мамедова вошла в преподавательский состав Оксфордского университета.

Как сообщает Министерство науки и образования Азербайджана, Мамедова обучается на втором курсе докторантуры по специальности «Международные отношения».

Продолжая обучение, она будет преподавать в рамках магистерской программы «Глобальное управление и дипломатия» (MSc in Global Governance and Diplomacy). В частности, Мамедова примет участие в преподавании основных дисциплин и академической подготовке магистрантов.

Кроме того, азербайджанка избрана на должность младшего декана одного из колледжей Оксфордского университета, членом которого она является. В ее обязанности войдут вопросы благополучия студентов, поддержки академического сообщества и организации жизни колледжа.

Отмечается, что ранее Нурана Мамедова также окончила магистратуру Оксфордского университета по специальности «Дипломатические исследования» в рамках Государственной программы.

В министерстве подчеркнули, что приобретенный ею международный опыт преподавания, научных исследований и управления будет иметь важное значение для развития науки и образования Азербайджана после ее возвращения на родину.