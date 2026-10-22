Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что изменение Конституции страны можно совместить с процессом заключения мирного соглашения с Азербайджаном.

По его словам, Баку признаёт конституционный вопрос внутренним делом Армении и не претендует на вмешательство, однако открыто обозначает свою политическую позицию в контексте мирных переговоров.