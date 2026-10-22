Украинская бригада Национальной гвардии «Хартия» сообщила о проведении операции «Велес» в Харьковской области. По утверждению подразделения, его бойцы использовали подземные коммуникации, чтобы проникнуть на 15 километров в тыл российских сил на купянском направлении.

Как говорится в сообщении бригады, операция позволила украинским военным выйти из позиционного тупика и помешать российским подразделениям зайти в тыл Купянска.

«В ходе боевых действий российская сторона потеряла около 100 военнослужащих убитыми, еще 30 человек попали в плен», — говорится в заявлении.

Командир бригады, бригадный генерал Игорь Оболенский, рассказал, что украинские военные начали осваивать подземную тактику после того, как обнаружили намерение российских сил использовать газопроводы для проникновения в тыл украинских подразделений. По его словам, украинские бойцы решили опередить россиян и организовали собственное продвижение под землей.

Наступление велось одновременно под землей и на поверхности. В операции также участвовали беспилотные подразделения бригады «Ахиллес».

По информации «Хартии», в подземных коммуникациях военнослужащим приходилось действовать без GPS, стабильной радиосвязи и естественного освещения. Перед началом операции они прошли специальную физическую и психологическую подготовку к работе в замкнутом пространстве.

Подготовкой маршрута занимались саперы, военные инженеры и подразделение поддержки.

Название операции отсылает к Велесу — божеству подземного мира в славянской мифологии.