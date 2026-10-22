Премьер-министр Армении Никол Пашинян изменил риторику относительно сроков подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

«Наша задача — как можно скорее подписать мирное соглашение. Откладывать его до 2031 года не входит в наши планы, даже до 2029 года. Это просто процесс, который займёт некоторое время», — заявил он.

Пашинян отметил, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан в 2027-2028 годах. «В этом году вряд ли успеем», — добавил он.

Примечательно, что ранее Пашинян называл 2031 год ориентиром для подписания и ратификации мирного соглашения, объявив это своей «личной повесткой дня».

Тогда его заявление вызвало удивление в азербайджанском экспертном сообществе. Теперь же армянский премьер фактически пересмотрел обозначенные им самим временные рамки.