Хуситы нанесли удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена за последние 48 часов провели четыре высокоточные военные операции с применением баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов, первая из них была направлена против здания Министерства обороны в столице Саудовской Аравии», — написал он в Telegram-канале.