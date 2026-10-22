Владимира Путина трудно назвать «гуманистом», несмотря на вызывающие неловкость комплименты, которыми американский спецпосланник Стив Уиткофф осыпал его в среду в Санкт-Петербурге. Однако готов ли российский президент приступить к серьёзным мирным переговорам, чтобы положить конец жестокой войне в Украине?

Именно об этом после встречи заявил один из ближайших помощников главы Кремля. Но насколько эти слова соответствуют действительности, станет ясно лишь тогда, когда Россия, Украина и США приступят к переговорам, предварительно намеченным на ноябрь, как сообщили источники, близкие к переговорному процессу.

Тем не менее эта пока ещё хрупкая мирная инициатива движется, по крайней мере, в правильном направлении. Впервые за долгое время США, Европа, Украина и Россия смогли найти общую основу для обсуждения путей завершения войны.

Как пишет The Washington Post, помощник российского президента Юрий Ушаков после трёхчасовой встречи Путина с Уиткоффом заявил, что «в принципе Россия готова возобновить трёхсторонние переговоры примерно 10 ноября». По его словам, обсуждение будет включать «создание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта».

Американская сторона также оценила итоги встречи достаточно оптимистично. Источники, близкие к переговорам, выразили «осторожный оптимизм в связи с тем, что обе стороны пытаются добиться определённого результата до наступления зимы».

Уиткофф и другой спецпосланник, Джаред Кушнер, который участвовал во встрече по видеосвязи, представили Путину предложение, сформулированное во вторник в Осло в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ведущих европейских государств.

Однако пока это напоминает хлопок одной ладонью, о чём я писал накануне встречи. Путин приглашает к диалогу, но не предлагает уступок. Более того, похоже, он поддерживает идею трёхсторонних переговоров отчасти потому, что доволен недавним решением президента Дональда Трампа пойти навстречу Москве, отменив действие санкций против России, которые незадолго до этого были приняты Конгрессом.

Дополнительным позитивным сигналом на встрече в Санкт-Петербурге стало освобождение Россией Стивена Хаббарда — американского преподавателя на пенсии, которого российские власти удерживали по обвинению в наёмничестве на стороне Украины.

Трамп ранее обращался к Путину с просьбой освободить Хаббарда. Его возвращение стало долгожданной новостью для семьи американца и своеобразным дипломатическим подарком Путина Трампу. Однако само по себе освобождение заключённого никак не приближает установление мира.

Кушнер и Уиткофф пытаются преодолеть тупик в урегулировании украинского конфликта, расширив рамки переговоров. Вместо обсуждения исключительно прекращения боевых действий они предлагают рассмотреть более широкий комплекс вопросов, включая послевоенную безопасность Украины и России, а также экономическую интеграцию России с Украиной и Европой после завершения войны, прежде всего в энергетической сфере.

Путин, который ещё до вторжения в Украину добивался создания «новой архитектуры безопасности» в Европе, по всей видимости, заинтересовался этим предложением.

Американские и европейские официальные лица готовят масштабную инициативу для многосторонних переговоров с Россией, посвящённых вопросам послевоенной безопасности европейского континента.

Отправной точкой должны стать обязательства США и Европы, аналогичные гарантиям НАТО, предусматривающие ответные действия в случае любого нового нападения на Украину.

Вместе с тем предполагается обсудить и российские озабоченности в сфере безопасности, хотя конкретные детали пока остаются неясными.

Общая цель заключается в создании системы, которая предотвратит возобновление самой кровопролитной войны на европейской территории со времён 1945 года.

Европейские государства опасаются последствий возможных уступок России, особенно на фоне всё более агрессивной «войны в серой зоне», которую Москва на протяжении последнего года ведёт против самой Европы.

Однако соотношение сил на континенте складывается с подавляющим преимуществом европейских стран.

Вступление Финляндии и Швеции укрепило НАТО. Украина, проявив изобретательность в ведении боевых действий, сумела довести противостояние с Россией до кровопролитного тупика. А европейские лидеры наконец приступили к перевооружению, стремясь самостоятельно противостоять российской угрозе, не полагаясь на американскую военную мощь.

Удивительно, что нынешняя мирная инициатива вообще смогла пережить десять дней взаимных нападок между Трампом и Зеленским.

Несмотря на обеспокоенность всё более заметным креном Трампа в сторону Москвы, основные европейские участники переговоров — Великобритания, Франция, Германия, Польша и Финляндия — продолжили поддерживать посреднические усилия США.

Зеленский, в свою очередь, сумел преодолеть возмущение, вызванное опасениями, что Вашингтон пытается принудить Украину к капитуляции.

Судя по всему, результаты встречи в Санкт-Петербурге придали Зеленскому определённый оптимизм.

После её завершения украинский президент заявил:

«Мы будем поддерживать предложения, касающиеся прекращения огня, завершения войны, решения вопросов в энергетическом секторе — и других отраслях, — а также гуманитарные инициативы, возвращение пленных и возвращение дипломатов».

По словам Зеленского, сигналы, поступающие из Кремля, носят «позитивный» характер.

Говоря о предстоящих ноябрьских переговорах, он отметил:

«Повестка, естественно, заключается в том, чтобы завершить войну, приблизить мир и, насколько я понимаю, заложить основу для встречи на уровне лидеров».

И всё же, несмотря на обнадёживающие заявления, прозвучавшие в Санкт-Петербурге, я опасаюсь, что Путин может намеренно затягивать процесс, создавая у американцев впечатление готовности к уступкам, на которые в действительности идти не собирается.

Однако на данный момент именно Путин оказался в положении, когда ему придётся продемонстрировать серьёзность своих намерений.

Если в конечном счёте он выйдет из мирного процесса, начало которому было положено в Санкт-Петербурге, всем будет ясно, на ком лежит ответственность за его провал.