Беларусь готовится к войне, но стремится всеми силами её избежать. Об этом 22 октября заявил Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым.

«Мы готовимся к войне, но пытаемся её всячески избежать. Ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми», — подчеркнул Лукашенко.

Он поблагодарил Москву за поддержание совместной группировки войск на западном направлении и заверил Белоусова, что Минск выполняет все военные обязательства перед Россией.

По словам Лукашенко, совместная группировка останется необходимой и в дальнейшем, а сейчас находится в надлежащем состоянии.