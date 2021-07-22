Азербайджан в настоящее время ведет активную работу по прокладке в Кельбаджарском и Лачинском районах дорог военного назначения, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В Кельбаджарском и Лачинском районах осуществляется прокладка дорог военного назначения. Общая протяженность этих дорог составляет до 700 км. Прежде этих дорог, в том числе, в направлении границы не было», — сказал Алиев, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на AzTV.

По его словам, Азербайджану многое предстоит сделать (на границе) до наступления зимы. «Это широкомасштабная работа, в прессе она не очень освещается. Это и понятно. Но со стратегической точки зрения и точки зрения укрепления наших границ – эти дороги имеют очень большое значение», — добавил президент Азербайджана.

Minval.az