Завершился судебный процесс по уголовному делу еще 13 членов армянского террористического вооруженного формирования – Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верйожевича, Манукяна Жора Ваноевича, Герабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагаовича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.

На процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, сообщает АПА.

Решением суда каждый из обвиняемых приговорен к 6 годам лишения свободы.

Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

В приговоре отмечено также, что после отбытия наказания обвиняемые должны быть выдворены за пределы Азербайджана.

Minval.az