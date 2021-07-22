Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал иностранные компании добровольно возместить ущерб, нанесенный экономике страны в связи с незаконной разработкой золоторудных месторождений Карабаха в период армянской оккупации.

«Наши золотые месторождения в Зангиланском и Кельбаджарском районах, которые незаконно эксплуатировались иностранными компаниями, были полностью проанализированы. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они (компании) должны добровольно компенсировать нанесенный ущерб. Пусть заплатят за ущерб, нанесенный азербайджанскому государству, и только после этого они смогут работать спокойно», — приводит слова Алиева «Интерфакс» со ссылкой на AzTV.

Глава государства подчеркнул, что в противном случае, деловая репутация этих компаний, осуществляющих операции и в других местах, «будет серьезно подорвана».

«Как вы знаете, иностранные компании на протяжении многих лет незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это преступление, и я уже говорил об этом, и хочу еще раз сказать, что у этих компаний есть два варианта: либо они выплатят нам компенсацию, т.е. примут наши условия, или другой альтернативой для них является решение этого вопроса в правовом поле. Должен также сказать, что все подготовительные работы для этого уже близки к завершению… В любом случае, мы уже четко изложили свою позицию», — подчеркнул Алиев.

Президент также добавил, что освобожденные территории Азербайджана имеют большие перспективы для развития горнорудной отрасли.

Кроме того, он сообщил, что имеются конкретные планы по освоению месторождения железной руды в Дашкесане (запад Азербайджана).

«Некоторое время назад по моему поручению была разработана специальная программа, привлечены государственные инвестиции. Эта сфера будет очень прибыльной. В то же время будет создано тысячи рабочих мест и снизится зависимость от импорта», — сказал Алиев.

Глава государства сообщил, что за последние 5 лет на импорт только металлопродукции в Азербайджан было потрачено 1,7 млрд манатов.

«Развитие этого сектора позволит нам резко снизить зависимость от импорта. Мы создадим цепочку добавленной стоимости с большей стоимостью, и в то же время у нас появятся экспортные возможности. Сегодня развитие нашей горнодобывающей отрасли должно идти по этому пути», — подчеркнул президент.

Minval.az