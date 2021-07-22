Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 сентября.
Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 сентября.
Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Дата: 2021/07/22 12:30
Раздел: Азербайджан, Важно
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