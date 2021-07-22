И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников для начала процесса демаркации границ.

«Подтверждаем наше предложение о зеркальном отводе войск от границ, размещении российских пограничников или международных наблюдателей, что создаст условия в направлении процесса демаркации и делимитации границы», — сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, военно-политическая обстановка в регионе остается напряженной.

Он повторил, что Россия играет «ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе».

«Армяно-российская объединенная группировка войск и миротворческая миссия России в Нагорном Карабахе имеют краеугольное значение в обеспечении стабильности и мира», — сказал Пашинян.

Minval.az