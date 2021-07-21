Министерство обороны России обнародовало видеокадры совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме. Мониторинг осуществляется непрерывно с помощью БПЛА “Форпост” и “Орлан-10”.
Дата: 2021/07/21 17:04
Раздел: Азербайджан, Важно
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