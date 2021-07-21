Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет неплохо, президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом работа в этом направлении идет неплохо. Вы знаете, что сами трехсторонние договоренности были заключены при весьма энергичном участии президента Путина, и они реализуются также при весьма энергичном участии президента Путина. Он в постоянном контакте и с и.о. премьера Пашиняном, и с президентом Алиевым. Сейчас занимаемся вопросами именно реализации и воплощения в жизнь договоренностей, которые были достигнуты», — сказал Песков.

Minval.az