В Грузии пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021. Об этом сообщается на сайте Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США. Кроме Грузии и Соединенных Штатов, в них примут участие военнослужащие 13 стран НАТО и партнерских государств альянса.

Среди них Германия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Турция, Украина, Азербайджан и другие. Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тысячи военных. Учебные маневры пройдут с 26 июля по 6 августа. Они включают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.

Minval.az