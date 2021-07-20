«Заявление МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в исторических и территориальных претензиях, является очередным бредом».

Об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева к заявлению департамента СМИ и общественной дипломатии МИД Армении от 19 июля 2021 года.

Л.Абдуллаева отметила, что комментарии Армении, считающей историю своей «сильной» стороной, в связи с историей уже стали источником шуток:

«А эта страна, все еще исходя из «исторических» иллюзий, предъявляет территориальные претензии к соседним странам. Для самой маленькой и слабой страны региона это далеко не мудрая политика.

Напоминаем армянской стороне, что в Баку, Сумгайыте, Гяндже и других городах Азербайджана до сих пор проживают тысячи армян. Если бы не территориальные претензии и политика агрессии Армении против Азербайджана, то эта цифра была бы очень высокой.

Что касается претензий в связи с Парком трофеев, то Парк трофеев в Баку является символом победы права и справедливости над агрессором. Демонстрируемые в парке укрепления, построенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, являются доказательством того, что эта страна десятилетиями демонстрировала лицемерие в переговорах по урегулированию конфликта. Называя парк «памятником реваншизма», МИД Армении забывает, что, в отличие от Азербайджана, в Армении воздвигнуты многочисленные памятники террористам и военным преступникам. Интересно, почему вандализму подверглись не эти памятники, а именно памятники Холокосту и Махатме Ганди в Армении?!

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что для обеспечения мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между двумя странами, нет необходимости в новом «изобретении» Армении — автору бесчисленных «открытий» в истории, единственный путь – это соблюдение норм и принципов международного права».