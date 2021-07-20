19 июля примерно в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской Армии старший лейтенант Бадалли Рамал Бахлул оглу получил ранение в ногу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

Minval.az