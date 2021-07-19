Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцатого июля в Москве пройдут переговоры президента РФ Путина с президентом Азербайджанской Республики Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется, что лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

«Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей», — добавляется в сообщении.

Minval.az