Микаил Исмаил оглу Исмаилов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Другим распоряжением главы государства Гусейнов Бахрам Бахлул оглу освобожден от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики SOCAR.
Еще одним распоряжением президента Азербайджана Гахраманов Тофик Ридван оглу освобожден от должности вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Другим распоряжением Давид Ниязи оглу Мамедов освобожден от должности вице-президента по вопросам переработки Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Распоряжения вступают в силу с момента подписания.