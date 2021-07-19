Микаил Исмаил оглу Исмаилов освобожден от должности вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

В связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Другим распоряжением главы государства Гусейнов Бахрам Бахлул оглу освобожден от должности вице-президента по вопросам геологии и геофизики SOCAR.

Еще одним распоряжением президента Азербайджана Гахраманов Тофик Ридван оглу освобожден от должности вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением Давид Ниязи оглу Мамедов освобожден от должности вице-президента по вопросам переработки Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Распоряжения вступают в силу с момента подписания.

Minval.az