Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что Европейский союз будет играть важную роль для расширения сотрудничества на Южном Кавказе.

«Азербайджан положил конец длительной оккупации наших территорий со стороны Армении. Поэтому сейчас время думать о мире. Мы к этому готовы», — сказал Алиев в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Алиев отметил, что обсудил с Мишелем планы, инициативы и новую реальность в регионе.

«Я думаю, что за короткий срок продемонстрировав желание и очень прагматичный подход, мы сможем решить вопросы, которые все еще остаются за столом и, таким образом, сможем заложить фундамент для более широкого сотрудничества в регионе. ЕС с этой точки зрения играет важную роль, и, я уверен, будут играть и дальше», — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев считает, что визит Мишеля в страны Южного Кавказа свидетельствует о совпадении повестки Баку и Брюсселя. «В этом вопросе наши позиции совпадают», — добавил глава государства.

Minval.az