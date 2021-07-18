Открытие всех коммуникаций в регионе — очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, и это подчеркивается и в заявлении от 10 ноября.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан уже диверсифицировал свою транспортную сеть: «Мы смогли создать один из важнейших логистических транспортных хабов в Евразии”.

Также в настоящее время Азербайджан активно восстанавливает инфраструктуру освобожденных территорий

«Будут созданы 3 международных аэропорта: в Физули аэропорт будет запущен до конца года, второй в Зангилане- в следующем году, и третий- в Лачине — будет готов в 2023 году. Таким образом, число аэропортов в Азербайджане будет доведено до 9».

«Открытие всех коммуникаций в регионе должно проводится параллельно. Это даст возможность наладить Армении железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, для Азербайджана это даст дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику. Четыре страны региона — Азербайджан, Иран, Россия и Турция — поддерживают этот подход. Нам нужен позитивный ответ Армении , но этот подход не должен быть выборочным. Как я сказал, все коммуникации должны быть открыты одновременно и в этой связи не должно быть никакой дискриминации. После этого стабильность и безопасность в регионе уже станет реальностью, и это именно то, чего мы хотим», — заявил президент (цитата по Report).

Minval.az