Баку и Ереван могли бы добиться компромисса по четырем основным вопросам, решить которые необходимо для достижения мира и стабильности в регионе.

Об этом на совместном с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает Sputnik Армения.

Он поздравил Пашиняна с победой на выборах, отметив, что глава армянского кабмина получил мандат на продолжение реформ. Мишель подчеркнул, что ЕС готов поддерживать Армению в этом вопросе. Он также подтвердил готовность выделить Армении 2,6 миллиарда долларов для реализации первоочередных задач, стоящих перед страной.

Касаясь войны в Карабахе, Мишель отметил, что готов ЕС готов содействовать работе в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Мы видим четыре темы, которые должны обсуждаться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах для установления стабильности и благосостояния в регионе. Первый – это сдержанная риторика, нужно избегать агрессивных слов», — сказал Мишель.

Он выразил надежду, что можно будет продвинуться в вопросе возвращения пленных и карт минных полей.

Второй вопрос – делимитация границ. Мишель выразил надежду, что его можно будет решить с помощью переговоров.

Третий пункт – обсуждение возможного сотрудничества, в частности, в вопросе транспорта.

Четвертый пункт – вопрос статуса Карабаха и мира.

Что касается вопроса культурных памятников, то председатель ЕС выразил надежду на возможное решение с привлечением ЮНЕСКО.

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