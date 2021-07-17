Делегация Милли Меджлиса во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым посетила Турецкую Республику Северного Кипра.

Как сообщает Anadolu, президент Северного Кипра Эрсин Татар принял делегацию Милли Меджлиса.

Эрсин Татар выразил удовлетворение отношениями Турции и Азербайджана.

«Мы одна нация, 3 государства», — подчеркнул он.

Эрсин Татар отметил, что впервые делегация из Азербайджана посетила страну, и добавил, что азербайджанские депутаты, посетив Северный Кипр, написали историю.

Подчеркнув, что политическая делегация из Азербайджана впервые совершила визит на Северный Кипр, Самед Сеидов отметил, что после этого визиты будут продолжены: «Мы хотим, чтобы Северный Кипр был сильным. Тюркский мир возвысится. Для этого Турция, Азербайджан и Северный Кипр должны быть вместе».

Делегацию Милли Меджлиса приняли также председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра Ондер Сеннароглу и премьер-министр Эрсан Санер.

Отметим, что 13 июля по приглашению председателя комиссии по внешним связям Великого Национального собрания Турции Акифа Чагатая Кылыча в Анкару прибыла возглавляемая председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым делегация ММ в составе: Асим Моллазаде, Нигяр Арпадараи, Насиб Махамалиев и Эркин Гадирли.

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