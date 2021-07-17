На Нахчыванском направлении вновь неспокойно. Армянские вооруженные формирования открыли огонь по азербайджанским позициям в Садаракском районе — уже четвёртый раз за последнюю неделю. Погибших и раненых с азербайджанской стороны нет. Но в Минобороны особо подчеркнули: С целью подавления обстрела был произведен ответный огонь по подразделениям вооруженных сил Армении, расположенным близ села Араздейен Ведийского района. И предупредили: «В очередной раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за создание напряженности по всей протяженности государственной границы двух стран».

А теперь — немного закулисья. Подобные жесткие формулировки в пресс-релизах Минобороны Азербайджана — это еще и ясный сигнал: то,что происходит на границе — это не чья-то самодеятельность и не «разброд и шатания» в армянской армии, а целенаправленная провокационная активность. И вот ее география не выглядит случайной. Прежде всего, инциденты происходят на различных участках государственной границы Азербайджана и Армении, то есть далеко за пределами Карабаха как такового. И вот «концентрация» этих инцидентов именно вокруг Садаракского района НАР — это уже не случайность.

Здесь можно, конечно, вспомнить, как еще во время 44-дневной войны Армения запустила ракету по Ордубаду. Вряд ли в Ереване не знали, что в Нахчыване действуют уже другие гарантии безопасности, которые подразумевают участие Турции в защите этой части территории Азербайджана. Как минимум Армения таким образом проверяла реакцию. Как максимум, в Ереване рассчитывали спровоцировать Азербайджан на ответный удар, а затем звать на помощь ОДКБ.

И теперь, судя по многим косвенным признакам, реализуется весьма опасная «многоходовка». С их помощью явно рассчитывают ни много ни мало «отсечь» Азербайджан, точнее, Нахчыванскую автономную республику, от Турции. А заодно еще и проверить, насколько четко действуют и соблюдаются гарантии и Шушинской декларации, и Карсского договора.

Здесь нелишне, конечно, вспомнить, что Карсский договор —бессрочный, но в Армении убеждены, что он заключён на 100 лет и осенью 2021 года свою силу потеряет. Но…неужели в Армении решились на такую провокационную активность на свой страх и риск? Или…там все же заручились какими-то внешними гарантиями? И если да, то от кого именно?

Вряд ли такую игру руками Армении станет затевать Франция или Люксембург. Иное дело — Россия. Где в «державных» кругах смертельно обижены на Турцию — и за поставки оружия Украине, и за пропуск через Босфор кораблей других стран НАТО для участиях в учениях «Си Бриз»… А сделать это от имени Армении куда проще и безопаснее. Особенно если изрядно наслушаться выкладок «экспертов» типа того же Сивкова, который называл итог 44-дневной войны «боевой ничьей».

Впрочем, знающие люди напоминают: минувшей осенью Армения тоже заручилась определенными гарантиями. И регулярно получала в подарок транспортные самолёты с грузом оружия. Только вот обещанная осенью 2019 года «новая война за новые территории» вместо оккупации Гянджи и разрыва ненавистных трубопроводов закончилась освобождением города Шуша. И если ни верхушка Армении, ни ее внешние покровители не сделали выводов даже из проигранной войны,..остаётся только гадать, к каким потерям для Еревана приведёт новый виток провокационной возни.

Нурани, обозреватель

Minval.az