16 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, министр пожелал ему успехов в деле расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Коснувшись ситуации на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, министр обороны довел до внимания посла, что ответственность за имеющее место в последнее время нагнетание напряженности лежит на Армении.

Выразив удовлетворение началом своей деятельности на посту посла в нашей стране, дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для развития двусторонних связей, в частности, сотрудничества в военной сфере.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной сфере между армиями двух стран, а также в рамках программ НАТО, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Minval.az