Азербайджан эффективно выполняет свои функции в качестве председателя Движения неприсоединения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат выразил благодарность правительству АР за организацию промежуточной министерской конференции ДН. «Следует отметить эффективное выполнение Баку председательских функций в рамках ДН, что обеспечивает слаженную координацию работы организации даже в текущих непростых условиях», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он обратил внимание, что проведение Азербайджаном конференции послужило важным шагом для мобилизации политической воли в целях решения неотложных гуманитарных проблем и вопросов в области здравоохранения, а также для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Minval.az