Точка в войне поставлена, а борьба за смыслы и интерпретации трехсторонних заявлений по Карабаху продолжается.

Азербайджан протягивает руку Армении, желая подписать мирный договор и тем самым исчерпать предмет спора.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией способен обеспечить развитие и процветание всех стран Южного Кавказа.

Армения не готова подписывать мирный договор. По крайней мере, в нынешний исторический отрезок времени.

На тех условиях, которые сегодня выдвигаются армянской стороной, никаких договоренностей между Баку и Ереваном не будет.

Базовым принципом внешней политики Армении остается территориальные притязания на Карабахский регион Азербайджана.

Позиция России четко обозначена – она за то, чтобы коммуникации в регионе были разблокированы. И, в частности, заработал Зангезурский коридор.

Об этом сообщил «Спутнику» политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az