Точка в войне поставлена, а борьба за смыслы и интерпретации трехсторонних заявлений по Карабаху продолжается.
Азербайджан протягивает руку Армении, желая подписать мирный договор и тем самым исчерпать предмет спора.
Мирный договор между Азербайджаном и Арменией способен обеспечить развитие и процветание всех стран Южного Кавказа.
Армения не готова подписывать мирный договор. По крайней мере, в нынешний исторический отрезок времени.
На тех условиях, которые сегодня выдвигаются армянской стороной, никаких договоренностей между Баку и Ереваном не будет.
Базовым принципом внешней политики Армении остается территориальные притязания на Карабахский регион Азербайджана.
Позиция России четко обозначена – она за то, чтобы коммуникации в регионе были разблокированы. И, в частности, заработал Зангезурский коридор.
Об этом сообщил «Спутнику» политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.