Президент США Дональд Трамп способен легко добиться того, чтобы российский лидер Владимир Путин сел за стол переговоров с Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте The Diary Of A CEO.

По словам Зеленского, Путин нуждается в переговорах, а американский лидер должен использовать в отношении него такую же риторику, какую применяет в отношении украинского президента.

«Президент Трамп, учитывая то, как он говорит обо мне, должен использовать такую же риторику в отношении Путина», — отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему Трамп не занимает подобную позицию, украинский лидер признался, что не знает причин. При этом он указал на возможность введения жёстких санкций против России, за которые проголосовал Конгресс США.

Зеленский предположил, что позиция американского президента может быть связана с его отношениями с Путиным, возможными экономическими сделками или другими обстоятельствами. Однако он подчеркнул, что не располагает всей информацией и не хочет строить догадки.

Кроме того, украинский президент обратил внимание на предстоящие промежуточные выборы в США. По его мнению, они могут влиять на приоритеты Трампа, в частности на его внимание к внутренним экономическим вопросам.