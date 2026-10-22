В Турции задержали бывшего советника Реджепа Тайипа Эрдогана и экс-депутата от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эртана Айдына.

Он проходит по делу о подозрительных операциях на рынке капитала, сообщает турецкий телеканал İlke TV.

Айдына задержали в Анкаре, после чего доставили в Стамбул. Он оказался среди пяти человек, задержанных в ходе очередного этапа расследования прокуратуры Стамбула.

Среди других фигурантов дела — помощник генерального директора страховых компаний Türkiye Sigorta и Türkiye Hayat Emeklilik Фахри Угур, заместитель генерального директора Tera Holding Седа Тарым Коджабалкан, руководитель инвестиционной компании KUYAS Yatırım Абдуллах Дал и Хакан Эрылмаз, сведения о должности которого не приводятся.