Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота в Турции.
Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Дата: 2021/07/15 15:07
Раздел: Азербайджан, Важно
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