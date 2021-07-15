Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной попытки государственного переворота в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Minval.az