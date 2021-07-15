Председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал историческим предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), передает «Анадолу».

Об этом Кылыч заявил в ходе встречи с делегацией парламента Азербайджана во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым в Анкаре.

По его словам, первый визит делегации Азербайджана в Лефкошу станет важным месседжем для всего мира.

Кылыч отметил, что Азербайджан и Турция уверенно смотрят в будущее, придерживаясь принципа «Один народ, два государства». Турция гордится успехами Азербайджана, подчеркнул турецкий парламентарий.

Кылыч напомнил, что в четверг исполняется пять лет со дня попытки переворота 15 июля 2016 года, совершенной террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

По его словам, 15 июля в парламенте состоится памятное мероприятие по случаю 15 июля – Дня демократии и национального единства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, спикера парламента Мустафы Шентопа, а также парламентских делегаций Азербайджана и ТРСК.

В этот же день в здании парламента Турции состоится встреча парламентских делегаций Турции, Азербайджана и ТРСК.

После этого, 16 июня парламентская делегация Азербайджана совершит визит на север Кипра.

«Это первый в истории визит делегации парламента из Азербайджана в ТРСК. Делегация примет участие в мероприятии по случаю 47-й годовщины начала операции по поддержанию мира на Кипре и 20 июля – Днем мира и свободы. В мероприятии также примет участие глава турецкого государства. Мы благодарны вам за этот важный шаг. Это важный месседж всему мир — очередная демонстрация дружбы и братства Азербайджана и Турции», — сказал Кылыч.

Minval.az