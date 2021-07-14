Миллиардер Вагит Алекперов купил монету за $2,6 млн.

Речь идет о Константиновском рубле, который связан с восстанием декабристов.

С начала 1990-х монета выставлялась на продажу четыре раза. Последний раз ее продали за $400000-$600000.

«Лимит был установлен заранее с учетом экспертной оценки уровня цен и предполагаемого спроса. Если бы стоимость поднялась выше, монету купил бы кто-то другой. Я был рад, что удалось приобрести и вернуть в Россию Константиновский рубль. Это важный этап в развитии музея и моей коллекции», — цитирует Forbes Вагита Алекперова.

Это вторая по ценности русская монета. Дороже нее только пробный рубль императора-ребенка Иоанна III. Он был продан на аукционе Sincona за $3,4 млн.

Президент “Лукойла” увлекся нумизматикой еще в детстве. Он собрал почти всю коллекцию царских платиновых монет и считает, что остаются только монеты, а “все остальное бренно”.

Константиновская монета изготовлена в 1825 году во время декабрьского междуцарствия. Всего существует 5 монет с надписью на гурте и 3 с гладким гуртом. После Александра I на трон должен был взойти Константин Павлович, но он отрекся в пользу Николая II. Сам факт замалчивания причин отречения Константина и сокрытие монет создали вокруг этого много мифов и легенд.

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