Находящимся в России гражданам Азербайджана с неурегулированным правовым статусом необходимо урегулировать свое положение. С таким призывом к ним обратилось посольство АР в Москве.

В дипмиссии напомнили, что, согласно Указу президента РФ №364 от 15 июня, срок временного пребывания в стране иностранных граждан продлевается до 30 сентября 2021 года.

В связи с этим, как сообщают соответствующие российские структуры, для урегулирования своего правового положения иностранцам необходимо в максимально сжатые сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД РФ по месту фактического нахождения и подать мотивированное заявление о продлении срока временного пребывания в РФ, предъявив действительный документ, удостоверяющий личность и миграционную карту (при наличии) для проставления отметки о продлении этого срока, — уточнили в посольстве.

Если миграционная карта утрачена или пришла в негодность, то для получения дубликата нужно заявить об этом при обращении в подразделение по вопросам миграции по месту фактического нахождения, причем изменить ранее заявленную цель визита в Россию во время выдачи дубликата миграционной карты невозможно, указано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что, по данным МВД России, в данный момент на территории РФ находятся до 100 тыс граждан Азербайджана с неурегулированным правовым статусом.

«Учитывая вышеизложенное, Посольство настойчиво призывает граждан Азербайджанской Республики с неурегулированным правовым статусом принять во внимание данное сообщение и в кратчайшие сроки предпринять соответствующие меры», — заключили дипломаты.

Minval.az