Российский журналист Владимир Соловьёв учредил компанию «СВР Защита», специализирующуюся на сборке и монтаже конструкций. Половина фирмы принадлежит генпродюсеру «Соловьёв LIVE» Рустаму Вахидову.

Предполагается, что компания будет поставлять противодроновые сети и защитные металлические конструкции для военных объектов.

При этом фонд Соловьёва «СВР» уже владеет патентом на кровоостанавливающий турникет. Его выручка составила 230 млн рублей, чистая прибыль — 15 млн. Бюджет фонда в 2025 году достиг почти миллиарда рублей.

Ранее Соловьёв также участвовал в бизнесе по благоустройству Москвы с государственными контрактами.