Азербайджан планирует предоставить Кыргызстану в виде гуманитарной помощи 40 тыс. доз вакцин «AstraZeneca».

«В развитие достигнутых договоренностей в ходе недавнего официального визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Баку, а также в целях борьбы против распространения коронавирусной инфекции Азербайджан планирует выделить гуманитарную помощь Кыргызстану с 40 тыс. доз вакцин «AstraZeneca»», — сообщает МИД Кыргызстана.

По данным ведомства, в настоящее время сторонами прорабатываются вопросы логистики с обеспечением всех условий хранения и требований по транспортировке вакцины.

«Кыргызстан выражает искреннюю благодарность Азербайджану за безвозмездную передачу вакцины от коронавирусной инфекции. Это позволит защитить жизнь и безопасность 20 тыс. кыргызстанцев», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Minval.az