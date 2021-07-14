Азербайджан и Грузия — братские страны.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с мэром столицы Грузии города Тбилиси Кахой Каладзе 14 июля в Баку.

«Добро пожаловать. Сердечно приветствую вас. Вы неоднократно бывали в Азербайджане, а сегодня прибыли в качестве мэра города Тбилиси. Мне сообщили, что вчера произошло знаменательное событие в истории городов Тбилиси и Баку, было подписано соглашение о побратимстве. Я это приветствую, это очень правильный шаг, и считаю, что это естественный шаг. Потому что наши страны — братские страны, наши народы – братские народы, и, естественно, столицы тоже должны быть братскими столицами. В то же время и Баку, и Тбилиси — исторические города, и в обоих городах имеется много историко-архитектурных памятников. В обоих городах есть старинные кварталы — Ичеришехер и старый Тбилиси. Вам тоже хорошо известно, что далеко не во всех странах есть такие города со старинными кварталами, облик которых сохраняется. На протяжении всей истории и Баку, и Тбилиси всегда отличались на Южном Кавказе своей красотой и играли роль и политических, и экономических, и культурных центров. Конечно, после подписанного вчера соглашения контакты между двумя городами будут и должны быть более тесными. Наверное, будет разработан план совместной деятельности. Я хочу, чтобы совершалось много взаимных визитов, чтобы представители общественности, медиа, знаменитости регулярно совершали взаимные визиты. И Тбилиси, и Баку не похожи ни на один другой город мира.

Я знаю, что вы, как мэр Тбилиси, прилагаете большие усилия и предприняли большие шаги для сохранения исторического облика города. Считаю, что историческая часть города Тбилиси очень важна для мира. Потому что это уникальное архитектурное произведение. Конечно, как и любой другой большой город, Тбилиси должен развиваться, и знаю, что под вашим руководством это развитие проводится очень продуманно. Мы очень высоко оцениваем вашу деятельность. Вы прилагаете большие усилия для развития грузино-азербайджанских связей, вы – друг Азербайджана. Еще раз добро пожаловать», — сказал президент Ильхам Алиев (цитата по Trend).

Minval.az