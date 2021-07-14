Анна Нетребко вместе с тремя другими оперными звездами — Юсифом Эйвазовым, Анитой Рачвелишвили и Димитрисом Платаниасом — выступила 10 июля на гала-концерте «Верди» в греческой столице.

Вечер состоялся на стадионе «Панатинаикос», самой большой площадке под открытым небом в Афинах, где в 1896 году состоялись первые в современной истории Олимпийские игры. Местные СМИ назвали представление «главным культурным событием этого лета в Греции».

Концерт с участием звезд мирового уровня организовала Греческая национальная опера («Этники лирики скини»), которая возвращается к спектаклям перед публикой после многомесячного перерыва, вызванного пандемией. В этом году мероприятие приурочено к 150-летней годовщине мировой премьеры оперы Джузеппе Верди «Аида».

«Мы впервые в своей карьере поём в таком месте», — отметил тенор Юсиф Эйвазов, слова которого приводит ТАСС.

Концерт прошел в сопровождении оркестра Греческой национальной оперы под управлением французского дирижера Филиппа Огена. Звезды исполнили популярные арии из таких известных опер Верди, как «Аида», «Трубадур», «Риголетто», «Отелло» и другие.

Организаторы в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса получили право продать только 10 тысяч билетов. Это одна пятая всех мест на стадионе «Панатинаикос», вмещающем 50 тысяч зрителей.

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