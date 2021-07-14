Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт завершен, период военных действий остался в прошлом, однако мы должны быть в любой момент готовы к войне, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я неоднократно заявлял и сейчас хочу повторить. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Мы решили конфликт в одностороннем порядке. До меня доходит информация, что вновь пошли разговоры о том, что якобы вопрос не нашел своего решения, конфликт не решен. Это очень ошибочный и рискованный путь», — заявил президент на церемонии вручения квартир и автомобилей семья-шехидов и инвалидов войны в Карабахе.

По его словам, «если конфликт не решен, то пусть тогда объяснят, как он должен быть решен».

«Мы считаем, что он решен. Период войны остался в прошлом. Но, несмотря на это, мы каждую минуту должны быть готовы к войне», — отметил Алиев (все цитаты по «Интерфаксу»).

Minval.az