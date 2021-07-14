Официальный Баку по неофициальным каналам получает информацию о том, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном, считаю это большой ошибкой для Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семья-шехидов и инвалидов войны в Карабахе..

«Я уже неоднократно озвучил свое мнение — мы готовы подписать мирный договор с Арменией. Т.е. мы готовы начать такую работу. Но от Армении нет реакции, нет официальной реакции. По неофициальным каналам до нас доходят сведения, что Армения к этому не готова. Считаю, что это будет большой ошибкой для них», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az