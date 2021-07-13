В Азербайджане обнаружен дельта-штамм коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении Минздрава и TƏBİB.

В ходе очередного этапа исследований дельта-штамм коронавируса был выявлен у лиц, приехавших из зарубежных стран. В образцах анализов 31 человека был обнаружен вариант B.1.617 (Дельта), а вариант B.1.1.7 (20 Aльфа V1, Британия) — в образцах анализов 9 человек.

«Анализ результатов исследований, проводимых в мире и в нашей стране, еще раз показал, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса является вакцинация. Сегодня мы обязаны вакцинации стабильной эпидемиологической ситуации в стране. Мы еще раз призываем всех наших граждан безотлагательно пройти вакцинацию», — говорится в заявлении.

Minval.az