Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на промежуточной конференции глав МИД Движения неприсоединения.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на промежуточной конференции глав МИД Движения неприсоединения.
Дата: 2021/07/13 15:56
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
78
Сертификаты COVID-19 интегрированы в портал электронного правительства «myGov.az».
Наш собеседник — экс-министр иностранных дел Азербайджана
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Ата Абдуллаеву, задержаному сотрудниками Службы
Президент принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука
В Баку были обнаружены тела двух утонувших.Тело одного из утонувших было выброшено на берег.
14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Ортопеды Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) добились замещения дефекта большеберцовой кости до 24 сантиметров раненого ветерана
В последнее время в стране участились случаи нахождения младенцев в совершенно неподобающих для ангелов местах
В соцсетях распространились видеокадры, на которых выдают замуж 15-летнюю девушку в Шекинском селе Кичик-Дахна.