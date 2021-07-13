Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука. Об этом сообщает сайт президента Азербайджана.

Оверчук передал главе нашего государства приветствия президента РФ Владимира Путина. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия главы государства России, просил передать и его приветствия Владимиру Путину.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении.

Были затронуты азербайджано-российские двусторонние связи, с удовлетворением подчеркнут рост товарооборота и экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием деятельности погранично-пропускных пунктов на азербайджано-российской границе, отмечено, что процесс наращивания транзита по коридору Север-Юг идет очень активно.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торговой, экономической, транспортной и других сферах.

Minval.az