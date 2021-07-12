Некоторые армянские читатели пишут, что я плохо отношусь к Армении — на самом деле я негативно отношусь к отдельным представителям прозападной армянской политической элиты и националистически настроенной армянской диаспоры — они враги армян, а к армянскому народу отношусь абсолютно нормально.

Более того — я публично защищал СНБ Армении от нападок оппозиции, потому что спецслужбы необходимы для нормального функционирования любой страны.

Ни в одном своем комментарии не оскорбил и не насмехался над армянскими солдатами, воевавшими и погибшими. Война такая вещь — или ты, или тебя…

Но я выступал и выступаю за территориальную целостность Азербайджана. Но ведь и Путин выступает за это же! Так что Карабах — это Азербайджан!

Армении желаю установления нормальных отношений с Азербайджаном и Турцией, и развития в пределах ее международно признанных границ. Мир лучше чем война в любом случае.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az