Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможное повышение цен на газ не вызовет экономического кризиса в стране. По его словам, армянская экономика продолжит расти, несмотря на предупреждения о негативных последствиях подорожания топлива.

«В армянской экономике не будет никакого апокалипсиса. Те, кто говорит об апокалипсисе, не понимают экономику», — заявил Пашинян.

Он отметил, что подобные прогнозы звучали в Армении на протяжении многих лет — с 2018 по 2026 год, однако, по его оценке, экономика страны продолжала расти.

В качестве примера Пашинян привёл Турцию, где газ, по его словам, стоит в три-четыре раза дороже, чем в Армении, однако выращенные там помидоры обходятся дешевле армянских.

Пашинян предложил обратить внимание на причины такой разницы в ценах и подчеркнул, что обсуждение возможного подорожания газа должно учитывать более широкий экономический контекст.