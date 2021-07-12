Азербайджанская армия освободила Шушу без артиллерии, с применением легкого оружия и рукопашным боем.

Об этом говорит специальный корреспондент влиятельного украинского телеканала «5 канал» в репортаже, подготовленном из Шуши.

В репортаже отмечается, что спецназ Азербайджанской армии покорил Шушу, поднявшись на высокие скалы. Украинский журналист рассказал о героизме наших военнослужащих, их успешном боевом пути.

В репортаже также представлена информация о первой пекарне, открывшейся в Шуше, проводимых строительных работах, о мнении членов семьи шехида, ветеранов Первой Карабахской войны.

Minval.az