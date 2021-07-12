Награждение двух видных азербайджанских деятелей культуры состоялось в посольстве Российской Федерации в Баку.

В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении Директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Адалета Гаджиева медалью Пушкина, а главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского — орденом Дружбы, напоминает «Спутник».

Гаджиев и Шаровский удостоились наград за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджане.

Награды деятелям культуры вручил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Перед вручением медалей Бочарников зачитал поздравительные письма от президента России Владимира Путина.

Minval.az